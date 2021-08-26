Украинская сторона нашла причины для остановки "Северного потока-2": что могут использовать

"Нафтогаз" вместе с представителями украинской власти пытается остановить сертификацию "Северного потока-2", без которого запустить газопровод в обход Украины не удастся. Для этого используют целый ряд причин.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский. "Украинская сторона работает над тем, чтобы сертификация "Северного потока-2" была признана неудовлетворительной", – сказал Билявский.

Для этого могут использовать одну из следующих причин:

Модель управления "Северным потоком-2" нарушает Третий энергетический пакет. Оператор не отделен от материнской компании российского "Газпрома".

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Юридический адрес – Швейцария, а во время сертификации должны проверить безопасность поставок энергоносителей для Европейского Союза.

Запуск газопровода усилит позиции "Газпрома" и приведет к дискриминации.

Ранее немецкое издание DW сообщало, что Амос Хохштейн (экс-член набсовета "Нафтогаза") будет заниматься снижением рисков от запуска "Северного потока-2" в Госдепе США и повышать "европейскую энергетическую безопасность". Какие конкретные шаги разрабатываются, пока не известно.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL: