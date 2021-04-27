Украина заплатит за евробонды больше, чем Монголия – СМИ

Монголия разместила евробонды дешевле, чем Украина. Так, были размещены еврооблигации с погашением в 2023 году под 5,625%.

Об этом сообщает издание "Українські Новини" со ссылкой на информацию участников фондового рынка. По их данным, доходность долларовых облигаций Египта с погашением в 2040-м является такой, как и у украинских бумаг – 6,875%.

Бонды Черногории в евро с погашением в апреле 2025-го имеют доходность 3,375%. Все вышеуказанные страны, как и Украина, имеют кредитный рейтинг "B", однако ситуация по каждой отдельной взятой стране уникальная.

Напомним, Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений

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