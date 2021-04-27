Украина впервые в 2021-м разместила миллиардные евробонды: кредитом пополнят бюджет

Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

Об этом сообщает прес-служба Министерства финансов Украины. По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & poor's и "В" – агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021-го.

"BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений", – говорится в сообщении.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", – сказал глава Минфина Сергей Марченко.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины открыло книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации. Ориентир доходности выпуска – 7-7,25%.

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