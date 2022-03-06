Украина требует выгнать Россию из МВФ и всех организаций Всемирного банка

Украина официально обратился к странам "Большой семерки" (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония) с требованием прекратить членство РФ и Беларуси в Международном валютном фонде (МВФ) и всех организациях Всемирного банка. Такое решение должно стать наказанием за развязывание войны в Украине.

Обращение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в письме содержатся четкие аргументы Украины со ссылками на статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – отметил Шмыгаль.

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Также Украина просит поддержки стран "Большой семерки" в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к МВФ и G7 обращался Национальный банк Украины (НБУ). Нацбанк в числе прочего просил запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

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