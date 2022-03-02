Украина призвала МВФ и G7 ввести жесткие ограничения для России

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Украина попросила Международный валютный фонд (МВФ) и страны "Большой семерки" ("Группа семи", G7) ограничить участие представителей России в этих организациях. Таким образом, РФ не сможет использовать в своих интересах механизмы МВФ и G7. Кроме того, для РФ призвали ограничить использование уже полученной безвозвратной помощи от МВФ.

С таким обращением обратился глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко к директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и странам G7. Так, Украина призвала:

отстранить исполнительного директора МВФ от РФ от участия в заседаниях Совета директоров МВФ;

заблокировать для России и Беларуси возможность пользоваться недавним распределением SDR (средства были направлены на преодоление последствий пандемии коронавируса); Украина предупреждает, что эти деньги могут быть использованы для финансирования военных действий против Украины;

запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

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"Для нас очень важно сделать все, чтобы финансовый сектор России ощутил все последствия российской агрессии в отношении Украины", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ и Всемирный банк готовят экстренную помощь для Украины. Уже на следующей неделе, то есть после 7 марта, МВФ рассмотрит запрос Украины.

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