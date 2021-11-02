Украина теряет министра экономики из-за конфликта: Холодов нашел причину отставки Любченко

Причиной отставки первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины Алексей Любченко, вероятнее всего, стал личный конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В результате страна лишится уже третьего министра экономики за два года.

Об этом заявил народный депутат Украины, замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов. К таким выводам он пришел по итогам заседания фракции и общение с Денисом Шмыгалем.

"Я сделал вывод, что идея про отставку Любченко – это результат личного конфликта премьера и его первого зама. Потому что никаких объективных оснований для отставки Любченко нет", – отметил Холодов.

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По его словам, премьер-министру нужно искать общий язык с сильными менеджерами. А Кабмин в целом должен заниматься не интригами, а выполнением задач, которые поставила Верховная Рада.

"Раз мы назначаем министров (и в частности, первого вице-премьера) по представлению главы правительства, то этот самый глава должен учиться как-то находить общий язык с сильными менеджерами", – заявил Холодов.

Он напомнил, что Любченко – уже третий министр экономики за три года. При этом стал первым, кто показывает устойчивые результаты работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Любченко написал заявление об отставке. Заявление 2 ноября подано в аппарат Верховной Рады.

Ранее за Любченко заступились представители бизнеса. В ассоциациях работодателей заявили, что бизнес-сообщество не будет радо отставке министра, который старается наладить диалог с ними.

Они также добавили, что изменить "все и сразу" в стране невозможно. А Любченко находится в своей должности только с конца мая 2021 года – менее полугода.

За то, чтобы Любченко возглавил Минэкономики, 20 мая проголосовали 293 нардепа. Приоритетами своей работы новый член Кабмина назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса и экономической независимости.

До прихода в правительство Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В общей сложности в государственных органах он работает уже более 20 лет.