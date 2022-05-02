Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и Литве: когда это произойдет

Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа (СПГ) Польши и Литвы, которые находятся на территории этих двух государств. Ожидается, что это случится уже летом 2022 года.

Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook. Он отметил: уже в ближайшие дни на СПГ-терминал в литовской Клайпеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши.

"А после окончания газопровода Польша-Словакия летом этого года доступ к СПГ-терминалам в Польше и балтийских странах получит и Украина", – говорится в сообщении.

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При этом Макогон подчеркнул: 1 мая заработал газопровод между Польшей и Литвой – GIPL. Он присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку.

"Это значительный прорыв в вопросе энергетической сохранности всего региона. "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом", – объяснил важность этого он.

В то же время власти США удовлетворили две заявки на экспорт СПГ в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле со Штатами. Таким образом, СПГ сможет быть отправлен в Европу – для замещения трубопроводного газа из России. Решение принято на фоне приостановки Россией поставок газа в ряд европейских стран.

"Мы хотим засвидетельствовать наше стремление к партнерств. А также убедиться, что ограничения на поставки странам, не имеющим соглашения о свободной торговле (включающим государства ЕС), не являются препятствием", – сказала по этому поводу министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.