"Российская энергетика умрет без Европы": Украина предложила ЕС переводить оплату за газ на спецсчет

Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.

Об этом в комментарии Укринформ рассказал заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков. Он также отметил, что полностью отказаться от российского газа сложно – нужно найти замену. Однако пока такой поиск продолжается, ЕС уже может применять "иранскую модель" санкций.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ разрешается от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", – отметил Демченков.

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По его словам, таким образом, деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать ее войну против Украины. Заместитель министра энергетики отметил, что в ЕС, в частности в Германии, "очень долго цементировался миф о том, что Европа умрет без российских энергоресурсов". Однако в действительности ситуация совершенно противоположная – "это российская энергетика умрет без Европы".

Как ранее писал OBOZREVATEL, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС рано или поздно придется вводить ограничения против поставок газа и нефти из РФ. Пока что запрет коснется только импорта угля из страны-агрессора.