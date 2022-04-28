Замена российскому топливу: США нарастят поставки в Европу сжиженного газа

Власти США удовлетворили две заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле со Штатами. Таким образом, СПГ сможет быть отправлен в Европу – для замещения трубопроводного газа из России. Сделано это было на фоне приостановки поставок российского газа в ряд европейских стран.

"Мы хотим засвидетельствовать наше стремление к партнерств. А также убедиться, что ограничения на поставки странам, не имеющим соглашения о свободной торговле (включающим государства ЕС), не являются препятствием", – сказала по этому поводу министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает Bloomberg.

Впрочем, отмечается, разрешения на экспорт не смогут решить проблему обеспечения Европы газом в краткосрочной перспективе – к этому банально не готовы компании, участвующие в проекте. В частности:

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по ожиданиям, Golden Pass произведет первую партию СПГ только в 2024 году;

а у Magnolia пока нет заключенных контрактов о поставках.

Напомним, после того, как Болгария и Польша отказались выполнять требование России об оплате газа в рублях, та перекрыла поставки им голубого топлива, в результате чего цены на газ в Европе подскочили на 20%. При этом:

болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту;

поставки в Польшу осуществлялись по долгосрочному "ямальскому контракту".

При этом Польша и Болгария – далеко не единственные страны, которые отказалась выполнять это требование. Путину отказал даже дружественный Азербайджан. В целом такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.