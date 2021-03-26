Украина может остаться без денег МВФ: на что повлияет отказ

Оптимизм Украины касательно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) постепенно угасает. Проблемы с фондом прежде всего влекут за собой ухудшение отношений с другими международными финансовыми организациями: Всемирным банком, ЕБРР. Украина может остаться без макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Кроме того, вероятно, не будет гарантий от США, под которые можно брать дешевые кредиты. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Так, если сотрудничество с МВФ приостанавливается, деньги по-прежнему будут приобщать от частных кредиторов. Но на каких это будет условиях – зависит от ситуации на рынке займов, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Если на рынке будет много дешевых денег – заимствовать можно без программы МВФ, хотя это будет дороже, чем если бы программа была. Если же инфляция в США заставит ФРС поднять ставку, рынки могут отреагировать волатильностью, и в этом случае МВФ, как надежный якорь, будет необходимым условием для выхода Украины на рынок. Для макростабильности в стране будет гораздо лучше, если правительство не станет ждать рыночных условий, рискуя полномасштабным кризисом, а "постелит соломки", продолжив сотрудничество и получив транш", – говорит Репко.

Если украинскому правительству не удастся проявить себя как надежного заемщика, то не сможем полностью покрыть дефицит бюджета. И тогда в конце 2021-го нас ждет секвестр и сокращение некоторых статей.

"Может быть уменьшено количество закупок, которые осуществляются за бюджетные средства. Это значит, что экономика недополучит этих денег. Не будут проведены тендеры, и средства не пойдут бизнесу. Соответственно, у этого бизнеса не будет денег для выплаты зарплат своим сотрудникам", – отмечает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

При этом старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб утверждает, что резких негативных последствий в случае отсутствия транша МВФ в ближайшей перспективе ждать не стоит: "Нельзя сказать, что резко вырастет курс или инфляция. Тем более не стоит ждать дефолта. Ведь Украина имеет 28 млрд долл золотовалютных резервов".

Напомним, Международный валютный фонд заявил о том, что возобновил переговоры с Украиной. МВФ уже выдвинул условия для получения кредитного транша.

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