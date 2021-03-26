Украина рискует остаться без денег МВФ: почему переговоры "зависли" и что будет с зарплатами

Оптимизм украинской стороны по поводу продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом постепенно тает. Согласно прогнозу аналитиков Bank of America Global Research, пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на 3-й (июль-сентябрь) или 4-й (октябрь-декабрь) кварталы.

Эксперты считают, что в лучшем случае сотрудничество продолжится в конце 2021-го. И то лишь при условии, что правительство выполнит все возложенные на него обязательства.

Чего же ждать украинцам, если до конца года государство так и не сможет получить новые транши – выяснял OBOZREVATEL.

На самом деле транш МВФ занимает лишь малую долю ежегодных займов Украины на внутреннем и внешнем рынках. К примеру, сейчас украинское правительство "борется" за транш в размере 700 млн долл. Дефицит бюджета на 2021-й составляет 5,5% от ВВП, это примерно 8,8 млрд долл. Фактически, МВФ пока может покрыть всего лишь 1/12 часть средств, в которых мы нуждаемся. Но и это – предварительные показатели, на практике картина может быть другой.

Рост ВВП в этом году заложен на уровне 4,6%. Но выйти на такие цифры во второй карантинный год шансов мало, а значит, под конец 2021-го в бюджете может образоваться еще большая дыра и средства от МВФ будут лишь каплей в море наших кредитов.

Почему же транш для нас так важен? Здесь есть два аспекта:

Транш от МВФ – это частичный рефинанс наших долгов. Осенью Украину ждет период пиковых выплат по кредитам – 5,73 млрд долл. Если получим транш, то сможем высвободить внутренние ресурсы бюджета для их погашения. Отношения с МВФ – это своеобразный сигнал для частных кредиторов. Если страна сотрудничает с фондом, это значит, что она на пути реформирования, имеет некий прогресс и может быть надежным заемщиком. Соответственно, кредиторы предрасположены к тому, чтобы давать нам взаймы под более низкий процент.

Те замечания, которые сделал нам МВФ по результатам последней миссии – очень существенны и принципиальны. Они касаются независимости НБУ, судебной реформы, раздутого бюджета, госрегулирования цены на газ, а также проблем антикоррупционной сферы. Все это нужно исправлять.

"Думаю, только в сентябре может быть приезд миссии, которая проанализирует, были ли учтены эти замечания, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Если мы получим согласие в сентябре, бюджет на 2022 год будет отвечать параметрам и не будет раздувания бюджетного дефицита, то в октябре-ноябре 2021-го сможем получить транш. Но это лишь вероятность. Все будет зависеть от того, как Украина выполнит обязательства, которые она на себя взяла".

Проблемы с МВФ в первую очередь влекут за собой ухудшение отношений с другими международными финансовыми организациями: Всемирным банком, ЕБРР. Мы можем лишиться макрофинансовой помощи от Евросоюза. Вероятно, не будет гарантий от США, под которые можно брать дешевые кредиты.

Если сотрудничество с МВФ приостанавливается, деньги мы по прежнему можем приобщать от частных кредиторов. Но на каких это будет условиях – зависит от ситуации на рынке займов, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко:

"Если на рынке будет много дешевых денег – заимствовать можно без программы МВФ, хотя это будет дороже, чем если бы программа была. Если же инфляция в США заставит ФРС(Федеральную резервную систему, – авт.) поднять ставку, рынки могут отреагировать волатильностью, и в этом случае МВФ, как надежный якорь, будет необходимым условием для выхода Украины на рынок. Для макро стабильности в стране будет гораздо лучше, если правительство не будет ждать рыночных условий, рискуя полномасштабным кризисом, а "постелит соломки", продолжив сотрудничество и получив транш".

Если украинскому правительству не удастся проявить себя, как надежного заемщика, мы не сможем полностью покрыть дефицит бюджета. И тогда в конце года нас ждет секвестр и сокращение некоторых статей:

"Может быть уменьшено количество закупок, которые осуществляются за бюджетные средства, – говорит Несходовский. – Это значит, что экономика недополучит этих денег. Не будут проведены тендеры, и средства не пойдут бизнесу. Соответственно, у этого бизнеса не будет денег для выплаты зарплат своим сотрудникам".

В то же время, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб утверждает, что резких негативных последствий в случае отсутствия транша МВФ в ближайшей перспективе ждать не стоит: "Нельзя сказать, что резко вырастет курс или инфляция. Тем более не стоит ждать дефолта. Ведь Украина имеет 28 млрд долл золотовалютных резервов".

Пенсии, зарплаты бюджетного сектора и другие социально-значимые статьи расходов относятся к защищенным статьям бюджета. Их ни в коем случае нельзя сокращать во время секвестра. Как утверждают эксперты, чтобы произошло такое сокращение, наша экономика должна быть полностью уничтожена.

"Эти статьи финансируются в первую очередь, несмотря на отсутствие или наличие сотрудничества с МВФ. У нас должна быть какая-то глобальная катастрофа, чтобы мы прекратили это финансирование", – уверяет Несходовский.

А вот Репко в своих прогнозах не так однозначна: "Трудно сказать наверняка, что могут урезать. С одной стороны, в этом году экономика более подготовлена к воздействию карантина с операционной точки зрения, но с другой стороны тот запас прочности, который был заложен в 2016-2019 и на котором мы продержались в кризисный 2020 год, уже исчерпывается".

По словам Иосуба, проблему для Украины может создать не столько потеря транша, как отказ от реформ, на которых настаивает МВФ: судебной, антикоррупционной, банковской. Это напрямую влияет на инвестклимат, а без инвестиций мы не сможем динамично развиваться в долгосрочной перспективе.

"Отсутствие реформ приведет к более медленным темпам роста экономики страны, что напрямую повлияет на средние зарплаты. Это будет означать увеличение разрыва в доходах украинцев и соседей из восточной Европы. Другие страны будут двигаться вперед, а Украина если не обвалится, то в лучшем случае будет топтаться на месте. Но это вопрос не одного года", – говорит он.

Если украинскому правительству не удастся договориться с МВФ до конца года – это не значит, что уже в 2022-м мы все начнем жить вдвое хуже.