Україна може залишитися без грошей МВФ: на що вплине відмова

Оптимізм України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) поступово згасає. Проблеми з фондом насамперед тягнуть за собою погіршення відносин з іншими міжнародними фінансовими організаціями: Всесвітнім банком, ЄБРР. Україна може залишитися без макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Крім того, ймовірно, не буде гарантій від США, під які можна брати дешеві кредити. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Так, якщо співпраця з МВФ припиняється, гроші як і раніше будуть залучати від приватних кредиторів. Але на яких це буде умовах – залежить від ситуації на ринку позик, каже заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

"Якщо на ринку буде багато дешевих грошей – запозичувати можна без програми МВФ, хоча це буде дорожче, ніж якби програма була. Якщо ж інфляція в США змусить ФРС підняти ставку, ринки можуть відреагувати волатильністю, і в цьому випадку МВФ, як надійний якір, буде необхідною умовою для виходу України на ринок. Для макростабільності в країні буде набагато краще, якщо уряд не стане чекати ринкових умов, ризикуючи повномасштабною кризою, а "постелить соломки", продовживши співпрацю та отримавши транш", – каже Репко.

Якщо українському уряду не вдасться проявити себе як надійного позичальника, то не зможемо повністю покрити дефіцит бюджету. І тоді наприкінці 2021-го нас чекає секвестр і скорочення деяких статей.

"Може бути зменшено кількість закупівель, які здійснюються за бюджетні кошти. Це означає, що економіка недоотримає цих грошей. Не будуть проведені тендери, і кошти не підуть бізнесу. Відповідно, у цього бізнесу не буде грошей для виплати зарплат своїм співробітникам", – зазначає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

При цьому старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб стверджує, що різких негативних наслідків у разі відсутності траншу МВФ у найближчій перспективі чекати не варто: "Не можна сказати, що різко зросте курс або інфляція. Тим більше не варто чекати дефолту. Адже Україна має 28 млрд дол золотовалютних резервів".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд заявив про те, що відновив переговори з Україною. МВФ уже висунув умови для отримання кредитного траншу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: