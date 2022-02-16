Украина имеет право на списание внешних долгов: юрист назвала 3 причины

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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Украина уже может требовать списания долгов, считает Федоренко
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Украина имеет право на списание части внешнего долга сразу по трем причинам: из-за войны в стране, "одиозного" кредитования и девальвации гривни. Но чтобы добиться списания, стране нужно проявить инициативу и усадить за стол переговоров ключевых кредиторов, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Такое мнение выразила юрист, основатель некоммерческой организации и группы компаний CPS group Ирина Федоренко в интервью изданию "Гордон". Она уточнила: долговое бремя Украины стало очень тяжелым. Если разделить государственные долги Украины на душу населения, то каждый украинец уже должен от $3 тыс. до $7 тыс. (до 197 тыс. грн).

Федоренко выделила три принципа списания долгов в международной практике. По мнению юриста, Украина подходит под все из них одновременно, а потому могла бы добиться списания части долгов:

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  • В связи с военными событиями и потерей территориальной целостности страны.

Такие прецеденты уже были. Например, в 1953 году международное сообщество списало 50% внешнего долга послевоенной ФРГ. На вторую половину долга оформили рассрочку в 30 лет. В итоге страна могла выделять на погашение долга не более 3% экспортной выручки ежегодно.

  • Признание внешнего долга нелегитимным или "одиозным".

"Эти подходы применяются для государств, которые доказали, что взятые внешние долги были потрачены не на развитие страны, а на интересы правящих кланов, на их обогащение или подавление собственного народа", – подчеркнула юрист. В качестве примера из международной практики она привела списание Ираку более $125 млрд государственного долга.

  • Списание в связи с обесцениванием национальной валюты.

Речь идет не просто о девальвации, а о обесценивании из-за несанкционированного свободного доступа доминирующей в мире валюты на финансовый рынок развивающиейся страны. Федоренко подчеркнула: гривня потеряла 300% стоимости за последние 10 лет.

"А внешние кредиты были предоставлены в иностранной валюте. Фактически мы стали должны международному сообществу в три раза больше национального богатства, в то время как ничего дополнительно у них не брали", – отметила Федоренко.

Чтобы добиться такого списания, Украина должна иметь четкую позицию и усадить МВФ, ЕБРР и других кредиторов за стол переговоров. В то же время сейчас нет вообще никаких действий по этой теме, отметила Федоренко: "Поэтому прежде всего нам нужна четкая национальная идея в сфере экономики".

Если бы Украине удалось отстоять свою позицию на международном уровне, страна смогла бы использовать освободившиеся деньги на социальные выплаты, медицину, образование, экологию. А сейчас, по ее словам, сколько бы денег ни попадало в госбюджет Украины из разных источников доходов, наполнить государственную казну невозможно из-за огромных выплат по долгам.

"Деньги, которые должны были идти на безопасность Украины, социальные выплаты, здравоохранение, медицину и экологию, а также на внутреннее развитие экономики, идут на погашение процентов по внешним займам. И мы просто не можем накопить для своего внутреннего развития и роста", – отметила Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в госбюджете Украины на 2022 год заложены расходы на госдолг в сумме 560 млрд грн. Это 43,3% доходной части. То есть из 10 заработанных гривен 4 приходится отдавать кредиторам. Суммы запланированных выплат в пользу МВФ тоже впечатляют – $2,37 млрд (65,7 млрд грн) за 2022 год. За эти деньги можно было бы выплатить 16,4 млн средних пенсий в Украине (по 4 тыс. грн, по данным ПФУ).

К слову, $700 млн долларов, которые Украина получила от МВФ в конце осени направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В частности, стране удалось заметно пополнить валютные резервы Нацбанка.

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