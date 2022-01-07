Почти рекорд: Украина нарастила "валютные запасы" Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) к 1 января 2022 года увеличил международные (золотовалютные) резервы страны (ЗВР) до $30,94 млрд. Больше по итогам года было только в сентябре-2021, когда ЗВР побили рекорд за 9 лет, составив $31,61. Увеличить объем резервов в конце осени и начале зимы удалось благодаря получению второго транша по программе МВФ stand-by и средств от размещения облигаций. При этом часть валюты пришлось продать для стабилизации ситуации на межбанке.

За декабрь резервы получилось нарастить на 1,4%, или $440 млн, сообщили в НБУ. А с начала 2021 года резервы увеличились на $1,8 млрд (6%). Текущий объем "запасов" теоретически позволяет Украины заплатить за 4,1 месяца импорта, подсчитали в Нацбанке.

Что повлияло на объем резервов

Операции с госдолгом Украины. Правительство в декабре-2021 получило $1,365 млрд, а потратило на выплаты кредиторам в иностранной валюте $847,7 млн.

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Аукционы НБУ на межбанке . Чтобы сгладить излишние колебания курса гривни к доллару и евро (в обе стороны), Нацбанк купил на валютном рынке $84 млн, а продал – $236,5 млн. То есть чистая продажа валюты, которая в итоге попала в ЗВР, составила $152,5 млн.

Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов уменьшилась на $22,9 млн.

Зачем нужны ЗВР

Золотовалютные резервы используются для осуществления международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке.

Большая часть золотовалютных резервов Украины – это ценные бумаги в иностранной валюте, сама инвалюта и депозиты в ней. Золотой запас составляет чуть больше 5% резервов Украины:

Как сообщал OBOZREVATEL, уже вскоре по требованию МВФ в Украине могут ужесточить наказание за долги по коммуналке. Среди прочего, власти взяли на себя обязательство ввести более жесткие штрафы.