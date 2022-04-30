Украина готова разорвать ряд договоренностей с Россией
Кабинет министров Украины принял ряд решений по разрыве отношений с Россией. Речь идет о денонсировании ряда договоренностей, связывающих страны.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что речь идет об одобрении законопроектов о денонсации соглашений между Украиной и РФ об:
избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов;
научно-техническом сотрудничестве.
Кроме того, подчеркнул Мельничук, правительство расторгло соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.
Россия же в свою очередь, по информации Минэкономики, пытается создать в Украине дефицит топлива. Для этого она обстреливает соответствующую инфраструктуру страны.
"На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;
крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.
Кроме того, российские оккупанты на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях требуют от предпринимателей открыть свои магазины. Они заставляют подписать договора с крымскими поставщиками и принимать рубли.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.