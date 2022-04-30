Украина готова разорвать ряд договоренностей с Россией

Кабинет министров Украины принял ряд решений по разрыве отношений с Россией. Речь идет о денонсировании ряда договоренностей, связывающих страны.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что речь идет об одобрении законопроектов о денонсации соглашений между Украиной и РФ об:

избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов;

научно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, подчеркнул Мельничук, правительство расторгло соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

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Россия же в свою очередь, по информации Минэкономики, пытается создать в Украине дефицит топлива. Для этого она обстреливает соответствующую инфраструктуру страны.

"На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;

крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.

Кроме того, российские оккупанты на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях требуют от предпринимателей открыть свои магазины. Они заставляют подписать договора с крымскими поставщиками и принимать рубли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.