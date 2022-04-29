На Харьковщине оккупанты пытали и убили медика-участника АТО

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Харьковщины массово пытали и казнили местных жителей. Среди замученных и убитых – 27-летний медик, помогавший спасать украинских воинов на Донбассе.

Мужчину жестоко пытали, ему прострелили колени, а затем – расстреляли. Шокирующие подробности зверств рашистов, которые выявляются после освобождения населенных пунктов Харьковщины из-под оккупации, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он рассказал, что в селе Гусаровка правоохранители нашли замученного и казненного молодого медика, который в свое время участвовал в АТО в Донбассе.

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"В селе Гусаровка найдено тело 27-летнего мужчины, который как медицинский работник участвовал в проведении антитеррористической операции на востоке страны. Его тело имеет многочисленные ссадины, прострелены колени и стопы, черепно-мозговая травма, и пуля в груди, которая стала причиной смерти ", – отметил Болвинов.

А на дороге между Гусаровкой и Шевелевкой обнаружили расстрелянное российскими оккупантами авто, в котором находились тела убитых супругов и их трехлетнего сына.

В одном из населенных пунктов, которые были освобождены, рассказывает Болвинов, правоохранители нашли тела украинцев в погребе. Россияне пытали и убили мирных жителей, а затем сбросили их в погреб, забросали древесиной и автомобильными шинами и подожгли.

"Мне уже не хватает культурных слов, чтобы выразить отношение к этим извергам, пришедшим на нашу землю. Мы имеем еще десятки заявлений и свидетельств о мародерстве и открытых грабежах, которые совершали оккупанты. Гребуют все: от кухонных приборов до автомобилей. И это только один населенный пункт. Думаю, нас ждут еще новые "Бучи", "Гостомели", "Бородянки", - говорит Болвинов.

Он призвал украинцев верить в ВСУ, поддерживать и помогать им любым способом. Ведь только полная победа над врагом может положить конец ужасным преступлениям России против Украины и спасти тысячи жизней наших сограждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве по фактам военных преступлений российских оккупантов открыто 101 уголовное производство. Только в пристоличной области обнаружили почти 1,2 тыс. тел погибших мирных жителей. Зафиксировано также 400 случаев изнасилования украинцев оккупантами.

Более 16 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести. Людей до сих пор продолжают искать.