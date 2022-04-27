Падение экономики, большая инфляция и кризис, мощнее случившегося в 2009 году: Россию ожидают тяжелые времена

Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.

Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул: дополнительные расходы бюджета в РФ на стабилизацию экономики в 2022 году составят более 4 трлн руб.

"Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы. Экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным прогнозам составит 8,8%, – сказал Кудрин.

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Он отметил: более "консервативный" сценарий предполагает падение российской экономики на 12,4%. При этом попадание в эту вилку прогнозов (8,8%-12,4%), по словам главы Счетной палаты РФ, загонит Россию в мощный кризис.

"Это кризис, который больше, чем кризис 2009 года. Больше, чем кризис пандемийный", – подчеркнул Кудрин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Банке России признали: спад экономики РФ в условиях санкций Запада будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии COVID-19. При этом сами санкции в там называют "беспрецедентными".