Украина готова продавать свою электроэнергию Болгарии, – министр

Болгария может начать закупать электроэнергию в Украине – этот вопрос рассмотрит правительство страны. При этом сама Украина готова продавать свою электроэнергию и другим европейским странам.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр финансов Сергей Марченко. "Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: производимая в Украине электроэнергия может реализовываться на всем европейском рынке. И соответствующие переговоры уже ведутся. Такую возможность, по его словам, Украине обеспечило недавнее присоединение к энергосети Европы ENTSO-E.

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"Недавно Украина стала членом европейской энергосети ENTSO-E. Так, производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке. Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами", – рассказал министр.

Ранее же Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу. При этом на отечественную энергосистему это никак не повлияло: она работает стабильно, а ресурса на обеспечение внутренних нужд достаточно.

"Мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Энергетическая система стабильна, работает, как работала и раньше", – рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская и европейская энергосистемы с 16 марта объединились. До этого Украина была долгое время подключена к системам РФ и Беларуси, но отключилась от них за день до начала полномасштабной войны. Электроэнергетика Украины выдержала 21 день в изолированном режиме, а теперь безопасность системы выросла еще больше.