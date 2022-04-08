Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу

Украина уже начала экспорт электроэнергии в Польшу. При этом отечественная энергосистема по-прежнему работает стабильно – ресурса на обеспечение внутренних нужд достаточно.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Всеукраинского телемарафона. Информация подтверждается данными "Укрэнерго".

"Мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Энергетическая система стабильна, работает как работала и раньше", – сказал Галущенко.

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Он также напомнил, что сейчас энергосистема синхронизирована с европейской. "Соответственно, это обеспечивает еще больший уровень надежности работы", – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Польша заинтересована в увеличении импорта электричества из Украины. В частности, поляки хотят покупать украинскую электроэнергию с Хмельницкой АЭС.

В такой проект инвестирует энергетическая компания Orlen Synthos Green Energy. Чтобы организовать поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу, предстоит провести ряд технических работ. В том числе модернизацию энергетической инфраструктуры.

Галущенко уже отмечал, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива. В частности, с помощью предоставления своих подземных хранилищ газа и поставок электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская и европейская энергосистемы с 16 марта объединились. До этого Украина была долгое время подключена к системам РФ и Беларуси, но отключилась от них за день до начала полномасштабной войны. Электроэнергетика Украины выдержала 21 день в изолированном режиме, а теперь безопасность системы выросла еще больше.