У России отбирают "нефтедоллары": экспорт нефти упал, доходы сократились

После того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, их – а также самой нефти – суммарный экспорт сократился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом поставки в российской нефти в ЕС сократились на 800 тыс. б/с. Доходы же РФ в феврале от нефтяного экспорта упали на 2,7 млрд долларов – или сразу на 42%.

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Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). Отмечается:

продажа нефти снизилась на 3,9% к январю;

экспорт нефтепродуктов просел на 16%.

Также снизились отгрузки в Китай и Индию. При том, что єти 2 страні, подчеркивается, занимали более 70% в российском экспорте сырья.

А вот объем грузов без пункта назначения вырос на 600 тыс. б/с. Теперь он составляет 800 тыс. б/с.

В целом же, согласно отчету аналитиков, в феврале экспорт российских нефтепродуктов в ЕС и его страны-союзники по G7 сократился почти на 2 млн б/с по сравнению с довоенным уровнем и началом вторжения РФ в Украину. В то же время:

экспорт в Азию вырос почти на 300 тыс. б/с;

в Африку – на 300 тыс. б/с;

в Турцию – на 240 тыс. б/с;

на Ближний Восток – на 175тыс. б/с.

В ЕС хотят обвалить доходы России от нефти

В то же время Польша, Латвия и Литва призывают ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть, причем уже в марте. Опустить его предлагают до 51,45 доллара за баррель, что почти на 10 долларов ниже текущего уровня в 60 долларов. Таким образом, уверены в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

Как утверждают их представители, снижение цены на нефть РФ приведет к существенному падению доходов страны-агрессора. "По подсчетам трех стран, учитывая, что доходы России от продажи нефти в январе составили 13 миллиардов долларов, предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их снижению на 650 млн долларов", – объяснили аналитики Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказания.

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