США хотят, чтобы Россия продолжала продавать нефть, трейдеров призвали торговать ею – Financial Times

Власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказаний.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: обсуждать с трейдерами сделки с на российской нефтью власти США решили для того, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья на мировой рынок – и не допустить таким образом, скачков цен.

Аналитики объясняют: несмотря на то что Вашингтон не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованного ценового потолка, крупнейшие нефтяные трейдеры с опаской относятся к таким сделкам. В связи с чем американские власти решили объяснить им, что именно разрешено в рамках архитектуры ограничения цен.

В то же время, подчеркивается, удалось ли представителям Минфина США убедить трейдеров активнее проводить сделки с российской нефтью, неизвестно. Ведь, по словам представителя одной из компаний, те и так знают, что могут торговать ею при соблюдении определенных условиях – однако, с учетом всех потенциальных рисков, сомневаются в целесообразности этого

России прочат потерю как минимум 25% нефтяных доходов

В то же время энергетические санкции против РФ приведут, по данным аналитиков Украинского института будущего (UIF), к падению нефтяных доходов России в 2023 году минимум на 25% (по сравнению с довоенным 2021 годом).

Более того, отмечают они, в случае изменения рыночной конъюнктуры падение этих доходов РФ может быть еще большим. По оценкам, оно может достигнуть 46%.

"В конечном счете, даже если РФ полностью переориентирует свою нефть на рынки "дружественных" стран, она будет вынуждена демпинговать, чтобы частично покрыть расходы на транспортировку для обеспечения конкурентоспособности собственной нефти на рынках Азии. Кроме того, в этих странах понимают и тупик РФ относительно дефицита альтернативных рынков сбыта, а потому будут пытаться получать скидки", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии тем временем призвали ЕС значительно снизить цену на российскую нефть. По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, текущий ценовой потолок в 60 долларов за баррель должен бить понижен в 2 раза.

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