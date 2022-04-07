Решили обойти санкции. Российские бизнесмены массово перекочевали в Турцию

Бизнесмены из страны-террориста придумали, как можно обойти санкции, введенные многими странами мира против РФ. Огромное количество российских компаний переехало в Турцию, которая, несмотря на войну в Украине, не ввела санкции в отношении агрессора.

Сабахаттин Явуз, глава правления Ассоциации российско-турецких бизнесменов, говорит, что интерес российских бизнесменов к Турции резко возрос. "На это есть две причины: во-первых, Турция стала мостом как для российских бизнесменов, так и для общества, поскольку воздушное пространство Турции открыто для России. Во-вторых, Турция не применяет санкции, кроме санкций ООН. Особенно в деловом мире РФ большая часть крупных компаний, ведущих бизнес с ЕС и западными странами, переместила часть своих офисов в Турцию. Некоторые из менеджеров также переехали в Турцию", – рассказал Явуз для ВВС.

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Он также добавил, что российские компании, которые не могут покупать товары у западных компаний, обращаются к турецким. Он говорит, что россияне проявляют интерес к разным бизнес-сферам: готовой одежде, текстилю, легкой промышленности, продуктам питания, химии и особенно автомобильным запчастям в Турции.

"Это очень важно, потому что многие европейские бренды в автомобильной промышленности либо ушли из России, либо прекратили свою деятельность. Россия также начала серьезное исследование в Турции необходимых запчастей", – говорит Явуз.

Он отмечает, что в Турцию уезжают также разработчики программного обеспечения и значительная часть тех, кто работает в ИТ-системах в банковской сфере.

Говоря о том, что с выходом из России платежных систем (Visa и Mastercard) две страны начали искать новые финансовые потоки. Сабахаттин Явуз ожидает увеличения использования рублей и лиры в торговле между двумя странами.

Тимоти Эш, экономист Bluebay Asset Management, работающий с Турцией, Россией и Украиной, говорит, что Турция – одна из немногих стран, куда может выйти российский капитал, поэтому он прогнозирует, что россияне будут охотно пользоваться услугами турецких банков.

При этом Явуз заявляет, что если рейтинговые или лицензирующие учреждения турецких банков узнают, что граждане или учреждения из РФ, находящиеся под санкциями Запада, каким-то образом проводят операции в турецких банках, эти банки окажутся под давлением.

Как пишут турецкие СМИ, за последнее время в стране было открыто около 1000 компаний со 100% российским капиталом. Это подтвердил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция пригласила к себе российских олигархов, которые попали под санкции Запада. Миллиардерам из России предлагают вести любой бизнес, однако при условии "соблюдения международного права".

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