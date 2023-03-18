Цены на нефть упали до рекордной за несколько лет отметки 

Цены на нефть упали до самых низких уровней с декабря 2021 года. Аналитикам становится все более очевидно, что последствия отскока Китая и санкций против России компенсированы.

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Об этом говорится в материале Barron's. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, американский эталон, упали до $65,17 за баррель в пятницу, снизившись на 4,7% по сравнению с расчетными уровнями четверга. Нефть марки Brent, международный эталон, упала на целых 4,4%, до $71,40 за баррель.

Оба продукта несколько восстановились около полудня, но все еще торговались вниз в тот же день. Brent упала примерно на 15% всего за последние 10 дней.

США хотят, чтобы Россия продолжала продавать нефть

В то же время, сообщили в Financial Times, власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказания.

Аналитики отмечают: обсуждать с трейдерами сделки с российской нефтью власти США решили для того, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья на мировой рынок и не допустить таким образом скачков цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, России тем временем удалось сохранить за границей около 227 млрд долларов, полученных в 2022 году от экспорта. Около 80 млрд из этих средств хранится в виде наличных, недвижимости и инвестиций. Причиной этого аналитики называют промедление Европы с санкциями против энергетического сектора РФ.

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