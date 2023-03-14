Россия хранит рекордную "заначку" за границей в десятки миллиарды долларов – Bloomberg

России удалось сохранить за границей около 227 млрд долларов, полученных в 2022 году от экспорта. При этом около 80 миллиардов из этих средств хранится в виде наличных, недвижимости и инвестиций.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: эта "заначка" является одним из "самых больших профицитов текущего счета в истории РФ".

Причиной же этого, отмечают авторы материала, является промедление Европы с санкциями против энергетического сектора РФ. "Из-за того, что Европа медлила с "ударами" по российскому энергетическому сектору, Кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории", – говорится в нем.

При этом подчеркивается: это фактически свело на нет последствия заморозки активов Центробанка РФ в марте 2022 года. Ведь "Россия могла возместить то, что потеряла".

Не все так радужно для России

В то же время отмечается, накопление международных активов стало вынужденным, а не преднамеренным шагом России. Дело в том, что:

санкции подтолкнули россиян к сокращению импорта;

цены на сырье подстегнули экспорт.

"Вместо того, чтобы мотивировать корпорации наращивать зарубежные активы, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, необходимый для стабилизации внутренней инфляции", – объясняют аналитики.

Более того, отмечают они, российские средства за границей привлекают все больше внимания со стороны партнеров Украины. Которые, в частности, выдвигают идею "использования миллиардов замороженных российских активов для компенсации ущерба стране и помощи ей в восстановлении".

Кроме того, подчеркивается, в связи со снижением цен на сырье и недавно вступившими в силу новыми ограничениями на экспорт нефти, "профицит счета текущих операций резко сократился". Так, Банк России прогнозирует его на уровне:

66 млрд долларов в 2023 году;

48 млрд долларов в 2024-м;

41 млрд долларов в 2025-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия испытывает дефицит долларов. Так, по данным местного Центробанка, в феврале экспортеры продали на московской бирже всего 7,8 млрд долларов валютной выручки – при том, что в январе-2023 было продано 10 млрд долларов, а в декабре 2022 года – 15 млрд долларов.

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