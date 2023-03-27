Цены на нефть резко пересчитали после заявлений Путина – Reuters

Мировые цены на нефть пошли вверх. Так, 27 марта в в 7:31 по Гринвичу фьючерсы марки Brent выросли на 1,03%, до 75,76 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на также на 1,03%, до 70 долларов за баррель.

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Эксперты выделяют две главные причины этого, сообщает Reuters. Это:

оценка инвесторами действий властей в отношении банковского кризиса;

планы президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и последовавшее за этим усиление напряженности в Европе.

"Планы Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси повлияли на укрепление цен на нефть. Этот шаг – один из самых ярких ядерных сигналов России и предупреждение НАТО по поводу его военной поддержки Украины. НАТО же раскритиковало Путина за его "опасную и безответственную" ядерную риторику", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что нефтяные рынки внимательно следят за настроениями на финансовом рынке. "Сильного отскока не ожидается, пока банковский кризис полностью не разрешится. Что может занять дни, если не недели", – объясняют авторы материала.

Что будет дальше

В то же время, по прогнозам, в будущем нефть серьезно подорожает. В частности, отмечается в материале, ожидается, что во втором квартале 2024 года Brent будет стоить 97 долларов за баррель.

"Спрос со стороны Китая – крупнейшего в мире импортера нефти – продолжает расти во всем сырьевом комплексе. При этом его спрос именно на нефть превышает 16 млн баррелей в день", – объясняют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе (20-26 марта) мировые цены на нефть снижались, причиной чего были происходящие в США процессы. В частности, речь идет о заявлении властей страны о том, что пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) может продолжаться годами, которое, по оценкам, усугубит перспективы спроса.

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