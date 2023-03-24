США продолжают "валить" цены на нефть: в Reuters раскрыли детали

В США заявили, что пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) может занять годы. В связи с этим цены на нефть продолжили снижение – если по состоянию на утро 23 марта фьючерсы на марку Brent упали до 76,23 долларов за баррель, а WTI – до 70,40 долларов за баррель, то утром 24 марта они снизились еще больше.

Видео дня

Так, на 4:12 по Гринвичу Brent упала на 0,45% – до 75,57 долларов за баррель, сообщает Reuters. Фьючерсы же WTI снизились на 0,46% – до 69,64 долларов за баррель.

"Цены на нефть резко упали на фоне снижения акций европейских банков, а также после того, как министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что пополнение стратегического нефтяного резерва страны может занять несколько лет, что ухудшит перспективы спроса", – объясняют аналитики.

Они напоминают: в октябре-2022 Белый дом заявил, что выкупит нефть для SPR, когда цены будут на уровне 67-72 долларов за баррель или ниже. В то же время, отмечается, Грэнхольм сказала законодателям, что "в этом году будет трудно воспользоваться низкими ценами для пополнения запасов".

"Отсутствие закупок сырой нефти для SPR является серьезным ударом по перспективам спроса. В то же время это будет оказывать еще большее давление на Китай – на предмет увеличения спроса им", – отмечают аналитики.

Что будет дальше

В то же время, по прогнозам, в будущем нефть серьезно подорожает. В частности, отмечается в материале, ожидается, что во втором квартале 2024 года Brent будет стоить 97 долларов за баррель.

"Спрос со стороны Китая – крупнейшего в мире импортера нефти – продолжает расти во всем сырьевом комплексе. При этом его спрос именно на нефть превышает 16 млн баррелей в день", – объясняют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!