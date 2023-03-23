Происходящие в США процессы обвалили цены на нефть – Reuters

Утром 23 марта цены на нефть снизились. Так, на 7:20 по Гринвичу фьючерсы на марку Brent упали на 0,6%, до 76,23 долларов за баррель. West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,7% – до 70,40 долларов за баррель. Причина этого – ряд процессов, происходящих в США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что на снижение цен повлияли:

заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о возможном кредитном кризисе со "значительными" последствиями для экономики из-за стресса в банковской отрасли;

запасы нефти в стране – они выросли больше, чем ожидалось.

"Пауэлл 22 марта заявил, что стресс в банковской отрасли может спровоцировать кредитный кризис со "значительными" последствиями для экономики. Он, по прогнозам представителей центробанка США, в этом году замедлится еще больше, чем считалось ранее", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: запасы сырой нефти в США на прошлой неделе (13-19 марта) неожиданно выросли до самого высокого уровня почти за 2 года. Так:

по состоянию на 17 марта они увеличились на 1,1 млн баррелей;

тогда как аналитики ожидали падения на 1,6 млн баррелей.

Что будет дальше

В то же время, по прогнозам, в будущем нефть серьезно подорожает. В частности, отмечается в материале, ожидается, что во втором квартале 2024 года Brent будет стоить 97 долларов за баррель.

"Спрос со стороны Китая – крупнейшего в мире импортера нефти – продолжает расти во всем сырьевом комплексе. При этом его спрос именно на нефть превышает 16 млн баррелей в день", – объясняют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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