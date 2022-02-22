В посольстве Венгрии опровергли заявление об отказе страны поддержать антироссийские санкции: все подробности

Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) якобы не поддержала пакет санкций против России, однако эту информацию вскоре опровергли. ЕС планирует ввести ограничения в ответ на то, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Они подчеркнули важность диалога", – сообщает CNBC со ссылкой на дипломата в Евросоюзе.

В то же время на странице посольства Венгрии в Киеве в Facebook заявили, что удивлены такими заявлениями, а страна на самом деле поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью поддерживает шаги ЕС.

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"Мы отвергаем любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной", – сказано в сообщении.

Уже во вторник, 22 февраля, главы МИД стран союза во время срочного заседания неформального совета должны принять решение по поводу ответа для России.

Как сегодня стало известно, Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех олигархов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что любые активы, которыми они владеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены, а гражданам будет запрещен въезд.

"Это лишь первый "транш", первый удар из тех, что мы подготовили для дальнейшего (применения. – Ред.)", – сказал премьер на выступлении. Оно транслировалось на YouTube-канале The Telegraph.

Дальнейшие санкции последуют, если президент РФ Владимир Путин "пойдет дальше". Как заявил Джонсон, Великобритания вводит ограничения против банка "Россия", Индустриального Сберегательного Банка (ИС Банка), Черноморского банка развития и реконструкции, Промсвязьбанка, Генерального банка, а также бизнесмена Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила "все международные соглашения" и пошла на "непонятный, неоправданный" шаг, признав украинские области "народными республиками".