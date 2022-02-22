Британия введет санкции против пяти российских банков и трех олигархов: список

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех олигархов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что любые активы, которыми они владеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены, а гражданам будет запрещен въезд.

"Это лишь первый "транш", первый удар из тех, что мы подготовили для дальнейшего (применения. – Ред.)", – сказал премьер на выступлении. Оно транслировалось на YouTube-канале The Telegraph.

Дальнейшие санкции последуют, если президент РФ Владимир Путин "пойдет дальше". Как заявил Джонсон, Великобритания вводит ограничения против банка "Россия", Индустриального Сберегательного Банка (ИС Банка), Черноморского банка развития и реконструкции, Промсвязьбанка, Генерального банка, а также бизнесмена Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.

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Премьер-министр Британии уточнил, что о следующих пакетах санкций ведутся переговоры со США и ЕС. При этом представители оппозиции призвали Джонсона активизировать переговоры с международными партнерами, чтобы добиться отключения России от системы SWIFT. Также те настаивают на работе с европейскими партнерами для полной остановки скандального российского трубопровода "Северный поток-2".

"Это будет непросто. Британия обязана работать с европейскими партнерами, чтобы справиться с перебоями в энергоснабжении", – отмечает Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин от консерваторов.

Ограничения ввели в связи с тем, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Что такое SWIFT?

Это межбанковская система, которую сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию отключат от SWIFT, это существенно осложнит международные расчеты России.

А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах, говорится в материале CNN. Если отключение произойдет, это также приведет к сокращению экономики РФ на 5%. Об этом ранее заявлял экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили, заявил во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц. Процесс был остановлен, это подтвердили в Минэкономики ФРГ.