Стало известно, когда в ЕС обсудят 11 пакет санкций против России: когда введут и какие будут ограничения

После Пасхи Европейский Союз планирует провести обсуждение введения 11-го пакета санкций против страны-террористки России из-за ее вторжения в Украину. Речь идет о праздновании по григорианскому календарю, который приходится на 9 апреля.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих неназванных европейских дипломатов. Брюссель планирует новый раунд переговоров между Европейской комиссией и послами ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазейок.

Сегодня, 5 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 11-й пакет санкций ЕС против России должен быть принят в течение двух месяцев. Об этом он рассказал в интервью RMF.FM.

"Надеюсь, что 11-й пакет санкций ЕС против России будет в течение следующих 2 месяцев", – сказал Моравецкий. При этом премьер добавил, что у стран ЕС меньше желания ввести новый пакет санкций против РФ.

"Сегодня гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям. Я думаю, что есть усталость. С одной стороны, мы указываем Европейской комиссии на эти дыры, на эти лазейки, которые Россия использует, чтобы обойти санкции, а с другой стороны, мы среди тех, кто направляет следующие пакеты", – сказал польский премьер-министр.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский теневой флот нефтетанкеров, курсирующий в мире, усугубляет риски больших разливов нефти, то есть экологических катастроф. Дело в том, что такие корабли – преимущественно старые, а также ходят без страховки от проверенных страховщиков.

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