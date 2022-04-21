США запретили российским кораблям входить в свои порты

Президент США Джо Байден объявил о запрете входа в порты страны всех кораблей под российским флагом. Также он сообщил о том, что Штаты предоставят Украине 500 млн долларов экономической помощи.

"Мы направляем помощь непосредственно на передний край, чтобы украинские военные могли защитить свою страну. Каждый американский налогоплательщик может гордиться тем, что наша военная мощь помогает отразить российскую агрессию. Путину никогда не удастся захватить всю Украину, этого не произойдет!", – сказал он во время выступления по ситуации в Украине.

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