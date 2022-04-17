ЕС закрыл свои порты для кораблей из России
Все страны-члены Евросоюза, имеющие порты, закрыли их для торговых кораблей, связанных с Россией. Более того, запрет также распространяется на суда, изменившие свою регистрацию с российской на другую после после 24 февраля 2022 года – дня, когда РФ развязала войну против Украины.
Такое решение члены Евросоюза приняли согласно соответствующей директиве ЕС. При этом, по информации СМИ, речь идет как о морских портах, так и о речных.
Впрочем, отмечается, исключения из запрета, все же, имеются. Прежде всего, оно не будет распространяться на корабли, попавшие в беду – например, те, что подали сигнал SOS (Mayday). Решение об их допуске в порты будет приниматься индивидуально.
Кроме того, исключения могут распространятся на суда, везущие в страны ЕС определенные грузы. В частности:
энергоносители;
продукты питания;
фармацевтические препараты.
В то же время, замечается, некоторые государства ввели дополнительные санкционные меры. К примеру, Эстония запретила заход в свои порты не только торговых кораблей, но и:
частных яхт;
пассажирских судов, не перевозящих коммерческий груз.
Также в Эстонии решили, что запретная норма будет действовать для кораблей, превышающие определенные параметры. В частности:
длиннее 15 метров;
рассчитанных на 12 и больше человек.
Отмечается: по подсчетам Еврокомиссии, под флагом России сейчас осуществляют деятельность 2 873 торговых корабля. Все они попадут под санкции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в местных портах судам под флагом Украины будет предоставляться приоритет. Также они освобождаются от оплаты портовых услуг.