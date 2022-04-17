ЕС закрыл свои порты для кораблей из России

Все страны-члены Евросоюза, имеющие порты, закрыли их для торговых кораблей, связанных с Россией. Более того, запрет также распространяется на суда, изменившие свою регистрацию с российской на другую после после 24 февраля 2022 года – дня, когда РФ развязала войну против Украины.

Такое решение члены Евросоюза приняли согласно соответствующей директиве ЕС. При этом, по информации СМИ, речь идет как о морских портах, так и о речных.

Впрочем, отмечается, исключения из запрета, все же, имеются. Прежде всего, оно не будет распространяться на корабли, попавшие в беду – например, те, что подали сигнал SOS (Mayday). Решение об их допуске в порты будет приниматься индивидуально.

Кроме того, исключения могут распространятся на суда, везущие в страны ЕС определенные грузы. В частности:

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энергоносители;

продукты питания;

фармацевтические препараты.

В то же время, замечается, некоторые государства ввели дополнительные санкционные меры. К примеру, Эстония запретила заход в свои порты не только торговых кораблей, но и:

частных яхт;

пассажирских судов, не перевозящих коммерческий груз.

Также в Эстонии решили, что запретная норма будет действовать для кораблей, превышающие определенные параметры. В частности:

длиннее 15 метров;

рассчитанных на 12 и больше человек.

Отмечается: по подсчетам Еврокомиссии, под флагом России сейчас осуществляют деятельность 2 873 торговых корабля. Все они попадут под санкции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в местных портах судам под флагом Украины будет предоставляться приоритет. Также они освобождаются от оплаты портовых услуг.