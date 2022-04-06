Байден рассказал о плане США задушить экономику России

Американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России – один год их действия сведет на нет все ее достижения за последние 15 лет. Однако главной задачей США является "удушение развития экономики РФ".

Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома. Он подчеркнул: Штаты продолжат увеличивать экономическую цену, которую Россия платит за развязанную войну против Украины.

"За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться в грядущие годы", – сказал американский президент.

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При этом он отметил, что из-за санкций ВВП России будет стремительно сокращаться. В частности, по прогнозам, только в 2022 году он уменьшится "на двузначное число".

Немногим ранее США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те американские компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Таким образом США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.

Запрет на новые инвестиции в Россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Так, если более покинуть Россию уже решили более 600 транснациональных компаний, то теперь все американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в РФ.

Кроме того, Белый дом ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также супруги и дочери главы российского МИД Сергей Лаврова. Также под ограничения попали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России. По ее словам, Кремль должен заплатить за все, что сделал.