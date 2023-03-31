США "обвалили" цены на нефть: что произошло

Цены на нефть утром 31 марта снизились. Так, по состоянию на 8:24 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подешевели на 63 цента – до 78,64 доллара за баррель. Стоимость марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 44 цента – до 73,93 доллара. Причина же снижения цен кроется в неопределенности данных об инфляции в США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что в настоящее время рынки ожидают данные:

о расходах и инфляции в США;

их влиянии на доллар США.

"Цены на нефть упали в преддверии ключевых данных по инфляции в США. Которые могут очертить возможные изменения процентных ставок и силу доллара", – говорится в сообщении.

Таким образом, если ожидаемые 31 марта данные окажутся негативными, это, вероятно, вызовет беспокойство на рынке. Что, в свою очередь, может привести к ограничению темпов роста цен на ресурс.

Что будет дальше

В то же время, по прогнозам, в будущем нефть серьезно подорожает. В частности, отмечается в материале, ожидается, что во втором квартале 2024 года Brent будет стоить 97 долларов за баррель.

"Спрос со стороны Китая – крупнейшего в мире импортера нефти – продолжает расти во всем сырьевом комплексе. При этом его спрос именно на нефть превышает 16 млн баррелей в день", – объясняют аналитики.

США "победили" российскую нефть

Тем временем, США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

Так, по данным Евростата, в 2022 году доля России упала с 31% в январе до 4% в декабре. В то же время, США нарастили свою долю с 13% до 18%. Норвегия увеличила свою до 17%.

Поставки же из Казахстана, отмечают аналитики, остались в пределах прежнего уровня в 8-14%. Однако за счет резкого снижения российского экспорта, ему удалось обойти по этому показателю РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по данным Международного энергетического агентства, после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, их – а также самой нефти – суммарный экспорт сократился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом поставки российской нефти в ЕС сократились на 800 тыс. б/с.

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