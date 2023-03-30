США "победили" Россию: в ЕС отказались от ее нефти и перешли на американскую

США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

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Об этом сообщает Евростат. Отмечается: в 2022 году доля России упала с 31% в январе до 4% в декабре.

В то же время, США нарастили свою долю с 13% до 18%. Норвегия увеличила свою до 17%.

Поставки же из Казахстана, отмечают аналитики, остались в пределах прежнего уровня в 8-14%. Однако за счет резкого снижения российского экспорта, ему удалось обойти по этому показателю РФ.

"К концу 2022 года крупнейшими поставщиками нефти в страны ЕС стали Соединенные Штаты, Норвегия и Казахстан. Тем самым ЕС показал свою способность адаптироваться к изменяющейся ситуации на нефтяном рынке и практически избавиться от своей зависимости от российской нефти", – говорится в сообщении.

У России отбирают "нефтедоллары"

В то же время, по данным Международное энергетическое агентство, после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, их – а также самой нефти – суммарный экспорт сократился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом поставки российской нефти в ЕС сократились на 800 тыс. б/с.

Доходы же РФ от нефтяного экспорта в феврале упали на 2,7 млрд долларов – или сразу на 42%. Так:

продажа нефти снизилась на 3,9% к январю;

экспорт нефтепродуктов просел на 16%.

Также снизились отгрузки в Китай и Индию. При том, что эти две страны, подчеркивается, занимали более 70% в российском экспорте сырья.

А вот объем грузов без пункта назначения вырос на 600 тыс. б/с. Теперь он составляет 800 тыс. б/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказания.

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