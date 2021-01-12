США готовят новые санкции против "Северного потока-2", Байден будет действовать жестче – СМИ

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации по отношению к "Северному потоку-2" будет действовать даже более жестко, чем действующий глава государства Дональд Трамп. Американские власти уже готовят новые санкции.

Об этом со ссылкой на публикацию шведской газеты Svenska Dagensbladet сообщает Польское радио. "Ничего не указывает на изменение позиции США по делу Nord Stream 2. Напротив Джо Байден, если это вообще возможно, будет больше противником этого проекту, чем Дональд Трамп", – пишет издание.

В качестве доказательства этого тезиса шведское издание приводит факт, что Байден, когда был вице-президентом, выступал против строительства и запуска газопровода. Между тем, администрация США готовится ввести против "Северного потока-2" расширенные санкции, которые могут осложнить или сделать невозможным завершение этого проекта.

Появилась информация о том, что Вашингтон готовит очередные ограничения. Неизвестно, какую форму они будут иметь окончательно, но это в значительной степени будет зависеть от указаний Государственного департамента, который будет под контролем Байдена после его инаугурации 20 января 2021-го.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

С 2021-го под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.