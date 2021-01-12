США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", Байден діятиме жорсткіше – ЗМІ

Обраний президент США Джо Байден після інавгурації діятиме щодо "Північного потоку-2" навіть більш жорстко, ніж чинний глава держави Дональд Трамп. Американська влада вже готує нові санкції.

Про це з посиланням на публікацію шведської газети Svenska Dagensbladet повідомляє Польське радіо. "Нічого не вказує на зміну позиції США у справі Nord Stream 2. Навпаки Джо Байден, якщо це взагалі можливо, буде більшим противником цього проєкту, ніж Дональд Трамп", – пише видання.

Як доказ цієї тези шведське видання наводить факт, що Байден, коли був віцепрезидентом, виступав проти будівництва і запуску газопроводу. Тим часом адміністрація США готується ввести проти "Північного потоку-2" розширені санкції, які можуть ускладнити або зробити неможливим завершення цього проєкту.

З'явилася інформація про те, що Вашингтон готує ще одні обмеження. Невідомо, яку форму вони матимуть остаточно, але це значною мірою залежатиме від вказівок Державного департаменту, який буде під контролем Байдена після його інавгурації 20 січня 2021-го.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

З 2021-го під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.