Несмотря на полномасштабную войну с российскими захватчиками, украинские парламентарии продолжают свою работу. Но, к сожалению, работают они далеко не так эффективно, как ВСУ. Запутанные и не продуманные нововведения порождают все больше вопросов. Яркий пример: очередная "зрада" с президентским вето на законопроект о конфискации российских активов. Налоговый комитет по какой-то причине в нарушении закона "наградил" НАПК новыми полномочиями, не предусмотрел критерии для конфискации имущества, в таком виде документ предложил подписать президенту.

Законодатели радостно поддержали идею конфисковать имущество россиян, не вдаваясь в детали. А теперь Зеленскому приходится ветировать документ, который нарушает Конституцию. В своих правках президент предложил уточнить в законе критерии, иначе все, у кого имущество заберут, с таким-то законом очень быстро пойдут в суды и вернут все активы назад.

Еще один не мене яркий пример сомнительного решения "налоговых" законодателей – полная отмена пошлин, акцизов и налогов при ввозе купленных за границей машин. Якобы с благими намерениями налоговый комитет позволил "евробляхерам" заблокировать границу очередями. Как результат: в одной тянучке с перекупщиками по 3-5 суток на границе стояли волонтеры с гуманитаркой, те, кто ввозил авто на нужды армии. Где же здесь логика?

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Возможность без уплаты пошлин, акцизов и налогов ввезти авто должно было в первую очередь помочь военным и украинцам, которые потеряли свои авто. Но здесь законодательное новшество оказалось абсолютно бесполезным.

Чтобы обеспечить армию возможностью получить дешевые авто, можно было изначально предусмотреть ввоз исключительно на запросы военных частей, описать критерии таких авто и отслеживать, куда доставляют машины. Вместо этого авто разрешили ввозить всем.

Не могут воспользоваться таким правом те, кто потерял авто в результате военных действий. Во-первых, в стране военное положение и пересекать границу могут только невоеннообязанные: большинство из них – это женщины. дети и пенсионеры. Меньшинство: многодетные отцы и не пригодные к службе по состоянию здоровья. То есть у украинцев просто нет законной возможности поехать и купить машину. Во-вторых, украинцы, которые потеряли свои дома, авто, а иногда и близких, в последнюю очередь думают о покупке новой машины.

Возможность воспользоваться такой льготой можно было предоставить украинским воинам (предусмотреть возможность без уплаты всех налогов ввозить, например, одну машину в год). Но и военных это новшество также не коснется. Вместе с военным положением закончится и "особый режим" ввоза авто, поэтому вернувшись домой героями ввезти по особым правилом купленные за границей машины они не смогут.

Тем временем по состоянию на начало мая в Украине находятся уже более 30 тыс. машин из ЕС, которые ввезли без уплаты налогов. Кто же тогда ввез десятки тысячи "блях"? В первую очередь это перекупщики. И везут не только дешевые "бляхи". Среди ввезенных авто были и Maybach стоимостью в несколько миллионов гривен. Богатые тоже не хотят "переплачивать". "Евробляхеры" по-настоящему расцвели. В специализированных группах и в сообществах в соцсетях они размещают сотни объявлений о продаже авто.

Некоторые вообще фотографируют чуть ли не весь авторынок в польских городках, публикуют фото в telegram-каналах и предлагают украинцам выбрать "вживую". Интересно, как реагируют поляки? Они своими налогами потратили на украинцев уже миллиарды долларов, приняли беспрецедентное в истории страны количество беженцев, а теперь наблюдают, как те же украинцы ломанулись скупать их автомобильные рынки.

Не пора ли украинским парламентариям вдохновиться примерам украинских воинов и качественно выполнять работу на своем участке "фронта"?