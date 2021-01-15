"Північний потік-2" збираються добудувати до літа, незважаючи на санкції США, – Bloomberg

"Північний потік-2" збираються добудувати вже 2021 року. Першу гілку хочуть завершити вже до червня, незважаючи на анонсоване посилення санкцій із боку США.

Про це з посиланням на компанію-оператора повідомляє видання Bloomberg. "Nord Stream 2 AG планує завершити основні будівельні роботи на одній із ниток конфліктного російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США, які заважали добудові протягом року", – пише агентство.

За даними агентства, роботи у водах Данії будуть відновлені в другій половині січня. Згідно з графіком, трубоукладальна баржа "Фортуна" завершить роботу в данських водах до середини останнього тижня травня, після чого вона переміститься у води Німеччини та працюватиме там до червня.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що роботи почнуться вже 15 січня. А 14 січня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, де вона була пришвартована з кінця грудня, свідчать дані міжнародної системи позиціонування морських суден. Судно оновило в системі місце призначення з порту Вісмар на "море".

Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. Найближчими днями Держдепартамент підготує список усіх компаній, які беруть участь у проєкті, і внесе їх у чорний список.

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