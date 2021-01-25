"Северный поток-2" нужно заморозить: в Германии призвали остановить сотрудничество с Россией

Российский проект "Северный поток-2" нужно заморозить. До тех пор, пока РФ нарушает права человека, с ней нельзя продолжать экономические отношения.

Об этом в интервью Der Spiegel глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер. "Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток-2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", – заявил политик.

Кроме того, Линднер напомним, что запуск газопровода может навредить и Украине. Он предложил перекрыть поставки по газопроводу "Северный поток-2" в будущем в том случае, если Россия откажется от украинской газотранспортной системы. Полностью отказываться от проекта политик не хочет.

"Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку-2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", – пояснил лидер партии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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