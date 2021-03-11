Евросоюз согласовал новый санкционный удар по России – СМИ
В Европейском Союзе якобы согласовали введение новых санкций в связи с нарушением прав человека, в частности – против России.
Об этом в четверг, 11 марта, сообщило российское агенство ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.
Отмечается, что послы 27 стран-членов Евросоюза "предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека", куда вошли физические лица из разных стран.
Среди тех, по которым якобы ударят новыми санкциями, есть ряд граждан России и Китая.
Когда будут введены новые ограничения и о каких именно мерах идет речь, источник не сообщил.
Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что США и Великобритания взвешивают дополнительные ограничения против России за применение химического оружия, причем варианты варьируются от мер против олигархов до крайнего шага – нацеливания на государственный долг страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта американский президент Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.
США и Европейский Союз должны еще больше усилить действие санкций против РФ, что поможет снизить уровень эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО, считает первый президент Леонид Кравчук.
Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко также призвала США к дополнительным комплексным санкциям против России до окончания войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.