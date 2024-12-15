Трамп выбрал своего спецпосланника в горячие точки: что Ричард Греннел говорил об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президентским посланником по особым миссиям станет Ричард Греннел. Он будет работать в самых горячих точках, включая Северную Корею.

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Ранее Греннел был послом США в Германии. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Греннел будет представлять Соединенные Штаты в некоторых из самых горячих точек по всему миру, включая Венесуэлу и КНДР. Стоит отметить, что при первом президентском сроке Трампа Гренелл работал послом США в Германии, исполняющим обязанности директора национальной разведки и посланником президента по переговорам между Косово и Сербией.

Кроме того, Греннел 8 лет провел в Совете Безопасности ООН, работая с Северной Кореей и над развитием событий во многих других странах.

"Рик продолжит бороться за мир через силу и всегда будет ставить Америку на первое место", – заявил Трамп.

Ранее издание Reuters с ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа, говорили, что Гренелл может "сыграть ключевую роль в усилиях Трампа завершить войну в Украине".

Накануне президентских выборов в США Гренелл выступал за создание так называемых "автономных зон" как средства урегулирования войны в Украине. Кроме того, он выразил мнение, что Украину в ближайшее время нельзя приглашать в НАТО и что "не стоит брать в клуб новых людей, пока нынешние члены не платят честный взнос", намекая на недостаточные расходы европейских членов НАТО на оборону.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Девина Нуньеса, руководителя своей социальной платформы Truth Social и давнего союзника, главой Консультативного совета по разведке. Нуньес продолжит исполнять обязанности генерального директора Truth Social параллельно новой должности.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп действительно хочет остановить войну в Украине, и он приложит максимум усилий, чтобы сделать это. Он даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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