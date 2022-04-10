Санкции могут сломать хребет российской агрессии: Украина призвала запретить нефть и газ из РФ

Шестой пакет санкций против России должен включать полный запрет на импорт энергоресурсов, в том числе нефти и газа. Это лишит РФ 40% доходов госбюджета и "сломает хребет российской агрессии". Кроме того, следует отключить от SWIFT все российские банки.

Об этом заявили в Комитете Верховной Рады (ВР) по вопросам экономического развития. "Для того, чтобы сломать хребет российской агрессии и сделать невозможным финансирование дальнейших военных действий этого (уже введенных санкций. – Ред.) недостаточно", – говорится в сообщении.

В комитете пришли к выводу, что действенные санкции против РФ должны включать:

полное эмбарго на ввоз российских энергоносителей;

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ограничения для всех банков РФ;

запрет на вхождение российских судов во все интернациональные порты;

эмбарго на импорт российский продуктов;

прекращение любого сотрудничества в научной и образовательной сферах.

"Введение полного и немедленного торгового эмбарго против России, включая запрет на торговлю нефтью, газом и углем, станет тем мощным шагом, который способен остановить агрессора. Ведь именно нефть и газ составляют половину российского экспорта и около 40% доходов федерального бюджета", – объяснили в ВР.

Депутаты напомнили, что в ЕС уже предупредили агрессора о введении шестого санкционного пакета. Об этом, в частности, заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после посещения Бучи.

А федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности ужесточать санкции против Росси до тех пор, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый пятый пакет будет не последним.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает блокировку поставок российского угля – это стало первым энергетическим эмбарго в отношении РФ. Куда более болезненный для российской экономики запрет на закупки нефти и газа остается предметом обсуждений и дискуссий.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что Европа должна действовать более решительно и ввести эмбарго на закупки у России нефти и газа. Покупка энергетических ресурсов приносит агрессору деньги, которые в итоге тратятся на убийство украинцев. При этом суммы немалые – каждый день РФ получает от ЕС 380 млн евро за газ 360 млн евро за нефть.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель признал: ЕС рано или поздно придется вводить ограничения против поставок газа и нефти из РФ. Руководство Евросоюза уже разработало план по отказу от импорта 2/3 российского газа. Он включает в себя поиск альтернативных поставок и смягчения последствий кризиса.