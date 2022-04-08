Глава Еврокомиссии своими глазами увидела зверства войск РФ в Буче: обнародованы фото

Президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер, ныне пребывающие с визитом в Украине, побывали в освобожденной от российских оккупантов Буче. Европейские чиновники собственными глазами увидели, с какой жестокостью путинские войска уничтожали беззащитных и безоружных мирных жителей Киевщины.

О поездке рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сопровождавший высоких гостей в этом тяжелом путешествии. Глава украинского правительства опубликовал фото из Бучи.

"Посетили Бучу. Показал Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Гегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами", - написал Шмигаль.

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"Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", - отметил Шмигаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче начали эксгумацию тел из братской могилы.

В общей сложности, по словам мэра города Анатолия Федорука, у 90% погибших бучанцев обнаружили пулевые ранения.