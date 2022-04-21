Санкции бьют по экономике РФ сильнее, чем коронавирус, спад будет масштабным – Банк России

Спад экономики России в условиях санкций Запада будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии COVID-19. При этом сами санкции в РФ называют "беспрецедентными".

Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России, передает Интерфакс. Отмечается: в российском Центробанке обращают особое внимание на "очень высокий уровень неопределенности" в состоянии экономики РФ.

Причиной же этого там прямо называют "беспрецедентные санкционные меры и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями". Из-за чего , по словам аналитиков, "в марте-2022 российская экономика вошла в фазу спада".

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"В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер. И будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", – подчеркнули они.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина прямо призвала к перестройке экономики РФ. Иначе, по ее словам, она не сможет "противостоять вызовам".

При этом она отметила: изменения обязательно затронут финансовую сферу. Которая "должна переориентироваться на выполнение задач, стоящих перед экономикой".

Также глава Центробанка подчеркнула: переориентироваться придется и экспортерам с импортерами. В частности:

экспортерам уже необходимо искать новые рынки сбыта;

импортерам – новых поставщиков.

В то же время, пребывающий под санкциями Запада второй по размерам российский банк ВТБ выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях. Таким же образом банк хочет выплачивать и остальные евробонды. Что является предвестником дефолта – ведь выпуски, оплаченные в валюте, не предусмотренной контрактом, считаются не погашенными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "официальный" дефолт России ожидается 4 мая. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов с арестованных резервов РФ. Комитет же по кредитным деривативам заявил, что платеж в рублях будет расценен как дефолт.

После объявления дефолта все кредиторы будут требовать возвращения своих долгов у России. А после того, как страна-агрессор откажется платить, все они пойдут в суды. Далее начнется процедура ареста и продажи всех активов РФ за границей.