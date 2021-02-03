Приводимую ниже выборку сложно назвать патриотической. Да уж какая есть.

Итак, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) — список МВФ (за 2019 год; в тысячах долларов США). Привожу выборочно, причём с округлением до целых тысяч.

Возглавляет список Макао — 122; далее идёт официальная "первая пятёрка": 1) Люксембург — 121; 2) Сингапур — 102; 3) Катар — 95; 4) Ирландия — 92; 5) Швейцария — 96.

Первая из бывших соцстран — 32) Чехия — 43; лучшая из бывших советских республик — 37) Литва — 39. Кстати, если говорить о бывшем СССР, то следом за тремя "республиками Советской Прибалтики" 4-й идёт РФ: 53) Россия — 28, а за ней сразу находится 54) Казахстан — 27.

Через 10 позиций — группа стран, опережающих Украину "всего лишь" [примерно] в полтора раза: 64) Мексика — 21; 65) Коста-Рика, 66) Беларусь, 67) Доминикана — все по 20 и 68) Экваториальная Гвинея — 19.

Значительно ниже (за идущей 87-й Албанией — 15) следуют наши "экономические соседи": 90) Фиджи, 91) Шри-Ланка, 92) Гайана — все по 14. Вот за Гайаной и расположилась 93) Украина — 13. (Из советских республик она 11-я, опережая Молдову, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.) Столько же, как и мы, имеют: 94) Молдова, 95) Перу, 96) Доминика (не путать с Доминиканой, хотя и недалеко от неё), 97) Парагвай, 98) Сент-Винсент и Гренадины, 99) ЮАР, 100) Монголия и 101) Иран — все по 13.

Вот это и есть наше экономическое место в мире — номер 93. Наш показатель находится на том же уровне, что у Фиджи и у Монголии, при этом он примерно в полтора раза ниже, чем у Экваториальной Гвинеи.

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