"Россия выстрелила себе в ногу": к чему приведет "рублевая" идея Путина

Президент РФ Владимир Путин обязал "Газпром" перевести все расчеты за газ в рубли. Таким решением Россия, вероятно, попыталась заставить страны ЕС нарушить свои же санкции, а также нашла способ избежать дефолта. Однако на самом деле это "выстрел себе в ногу".

Об этом экономист Эрик Найман написал в своей статье для Минфина. "Попытка РФ перевести расчеты за газ на рубли – выстрел себе в ногу. Важно другое: сейчас определяются контуры новой мировой валютной системы", – написал Найман.

Европейцы требование Путина выполнить вряд ли смогут, даже если захотят – у них просто нет в таком количестве рублей. Чтобы расплатиться рублями, европейцам придется купить рубли, что невозможно из-за санкций. Возможно, в этом и есть хитрый план Кремля – заставить ЕС нарушить собственные санкции и потом показывать всему миру, что европейцам своя рубашка ближе к телу. Расколоть таким образом единство ЕС.

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"Другой вариант получить рубли – согласиться получать оплату за российские еврооблигации рублями. То есть РФ будет перечислять держателям еврооблигаций и других российских долгов рубли на спецсчет. С него будет производиться оплата по долгам. Это позволит бесконечно избегать дефолта. А получатели рублей будут продавать их заинтересованным европейцам, чтобы те в свою очередь рассчитывались этими рублями с РФ за российский газ и другое сырье", – написал экономист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

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