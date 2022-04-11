Россия объявила дефолт по внешнему долгу

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу. Страна-террорист пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

У РФ есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но рейтинговое агентство S&P заявило, что не ожидает, что те конвертируют в доллары, учитывая западные санкции. Ограничения подрывают для россиян "готовность и технические возможности соблюдать условия своих обязательств", сообщает CNN.

Ранее в РФ пригрозили, что будут обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, "это будет непростой процесс".

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"Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", – рассказал Силуанов российским СМИ.

Как сообщил ранее Bloomberg, первый за более, чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Среди прочего, об этом свидетельствует то, что Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

"Сначала Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Первый внешний дефолт России за столетие теперь выглядит почти неизбежным", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: согласно последним отчетам международных финансовых аналитиков, вероятность дефолта в России оценивается в 90%. Ожидается, что он случится в течение ближайших 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, после агрессивного военного вторжения в Украину Россия стала страной-лидером по количеству наложенных на нее санкционных ограничений – около 8000. Среди них есть 5 ключевых видов санкций, которые точно нельзя снимать с России, пока она остается агрессором.

Это заморозка золотовалютных резервов, запрет на ввоз валюты и капитала в РФ, вторичные санкции, торговые и транспортные ограничения, а также энергетическое эмбарго (пока что слабое), рассказал народный депутат Украины (фракция "Голос") Ярослав Железняк.