Экономику России подорвут 5 видов санкций: нардеп перечислил самые мощные меры

После агрессивного военного вторжения в Украину Россия стала страной-лидером по количеству наложенных на нее санкционных ограничений – около 8000. Среди них есть 5 ключевых видов санкций, которые точно нельзя снимать с России, пока она остается агрессором. Это заморозка золотовалютных резервов, запрет на ввоз валюты и капитала в РФ, вторичные санкции, торговые и транспортные ограничения, а также энергетическое эмбарго (пока что слабое).

Об этом рассказал народный депутат Украины (фракция "Голос") Ярослав Железняк в колонке на "НВ". Он отметил, что другие ограничения в отношении России тоже важны, однако именно эти санкции входят в топ по масштабу экономических последствий.

"Не все санкции одинаковы - какие-то бьют непосредственно по экономике, какие-то делают невозможным ее развитие в долгосрочной перспективе, какие-то – имиджевые или персональные, чтобы взбудоражить ту часть населения России, которая привыкла жить в достатке. Каждая имеет разный масштаб последствий", – объяснил Железняк.

Видео дня

Заморозка резервов

Как признавали в самой России, эта мера стала самой неожиданной для РФ. По сути, страны демократического мира заблокировали валютные счета России за границей. На них находилось около половины всех золотовалютных запасов РФ – то есть запасы для финансирования войны уменьшились $300 млрд.

Именно эти ограничения, скорее всего, приведут Россию к техническому дефолту. Дело в том, что до 4 апреля США разрешали использовать замороженные счета для погашения долга.

Но после публикации свидетельств военных преступлений в Буче и других городах, на использование счетов ввели полный запрет. Россия начала платить по долгам в рублях (чтобы сэкономить остатки валюты), а такие платежи не принимают кредиторы.

Запрет на ввоз валюты

Проблемы с получением валюты для России усугубляет то, что и США, и ЕС запретили ввоз на территорию России наличных долларов и евро. И это при том, что РФ была мировым лидером по обращению наличных долларов.

Валюта не может зайти в РФ и в виде инвестиций. Западные страны запретили вкладывать средства в экономику (полностью или в отдельные сферы), ценные бумаги государства и сделки с некоторыми госкомпаниями.

"Вместе с блокировкой иностранных валютных счетов, эта санкция является одной из составляющих пути России к дефолту. Уже не говоря о дальнейшем расцвете черного рынка валюты и негативных настроений населения, привыкших запасаться валютой в кризис. А богатые россияне почти не могут вывезти свой кэш за границу", – объяснил Железняк.

Вторичные санкции

По сути, это механизм противодействия странам и компаниям, которые хотят воспользоваться ситуацией и заработать на российском рынке. Вторичные санкции предполагают, что под ограничения США может подпасть компания любой страны, если окажется, что она помогает РФ обходить запреты.

Пока что это касается компаний из аэрокосмической, морской и электронной отраслей. Однако есть и первые результаты. Например, китайский Huawei приостановил работу в РФ и отправил сотрудников в отпуск на месяц. Эксперты связывают такое решение именно с опасением компании попасть под вторичные санкции.

Транспорт и торговля

ЕС ввел ограничения на сухопотные и морские транспортные перевозки России. Также многие страны закрыли небо для российских самолетов, а некоторые порты сами отказываются заправлять российские суда. Кроме того, с Россией не хочет работать ряд международных логистических компаний.

Все это создает серьезные проблемы для РФ. От логистики зависят поставки любых товаров, в результате возникает дефицит, а также растут транспортные расходы, что сказывается на ценах. Кроме того, из-за транспортных ограничений страдают и логистические проекты России с другими странами.

Энергетическое эмбарго

Энергоресурсы – основной источник заработка России. Однако пока что введено не так много ограничений в этой сфере. Западные страны "тормозит" зависимость от российской нефти и газа. Чтобы утвердить полный запрет, Европе нужно принять волевое решение.

Полное эмбарго на энергоресурсы из РФ ввели только США. Однако они импортировали лишь 8%. Запрет на импорт российского угля в Европу утвержден, но заработает только в августае 2022 года. По подсчетам Института международных финансов, Россия может заработать в 2022 году $321 млрд на продаже энергоносителей.

"Без полного эмбарго на продукты нефтегазового сектора России другие санкции не могут подействовать в полном объеме. В 2021 году нефтегазовые доходы составили 36%", – считает Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог и экс-советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов тоже признал: введение Западом запрета на поставки российских энергоносителей могло бы остановить войну в Украине.

По его словам, Россия пока что не восприняла всерьез угрозы других государств сократить потребление российского газа и нефти. Ведь несмотря на попытки уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Европа продолжает их покупать.