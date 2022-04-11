В России угрожают судебными исками, если ее вынудят объявить дефолт по суверенным долгам

Страна-террорист будет обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, "это будет непростой процесс".

"Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", – рассказал Силуанов российским СМИ.

Как сообщил ранее Bloomberg, первый за более, чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Среди прочего, об этом свидетельствует то, что Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

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"Сначала Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Первый внешний дефолт России за столетие теперь выглядит почти неизбежным", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: согласно последним отчетам международных финансовых аналитиков, вероятность дефолта в России оценивается в 90%. Ожидается, что он случится в течение ближайших 12 месяцев.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – приводит издание слова главного инвестиционного директора берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

В то же время отмечается: вероятность того, что из состояния дефолта Россия не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока. Это означает:

отсутствие доступа к международным рынкам капитала;

очень высокие затраты на заимствования даже у Китая;

отсутствие инвестиций;

отсутствие экономического роста;

низкий уровень жизни россиян.

Как писал ранее OBOZREVATEL, крупнейшее агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт). У Российской Федерации есть всего 30 дней, чтобы отказаться от идеи президента РФ Владимира Путина вместо долларов погашать валютные долги в рублях.